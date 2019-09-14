Киев, , 14:51 — REGNUM Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в частности, соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Об этом Гончарук заявил, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которую власти Украины после потери Крыма проводят в Киеве.

Гончарук заявил, что у его правительства большие планы, и Украина обязательно будет участвовать в масштабных инфраструктурных проектах. Соединение Балтийкого и Черного морей Гончарук назвал «абсолютно реальным».

«Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, а чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать», — сказал Гончарук.

Новый премьер-министр также заявил, что Киеву нужно каким-то образом искать способы сосуществования с Москвой. Гончарук предложил исповедовать прагматичный подход, как это делает президент США Дональд Трамп. В целом, он считает, что Украина должна продемонстрировать успех, тогда отношения с Россией могут стабилизироваться. При этом он вновь обвинил Россию в агрессии.

«Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — сказал Гончарук.