Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Комментируя итоги муниципальных выборов в России, автор американского издания Fort Russ News Владимир Маяков отмечает, что политические технологии, заимствованные российской оппозицией за рубежом, не сработали. А полученные результаты плебисцита, ставшего референдумом о доверии главе государства, по мнению автора, продемонстрировали максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина.

«В прошедшее воскресенье в 85 регионах России состоялось выборы разного уровня, в ходе которых выбирали более 5 тысяч представителей органов власти. В 13 регионах выбирали депутатов в региональные парламенты. В 16 субъектах избрали губернаторов. В 22 столицах регионов был обновлен состав городских парламентов. Еще выбирали глав городов и проводили дополнительные выборы в Государственную думу, — пишет Владимир Маяков.

«Казалось бы, при чем здесь Путин? — задается вопросом автор материала, — Это же не президентские выборы. Однако, как бывает на востоке Европы, ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд».

«И вот уже более четверти века граждане России избирают и избираются в рамках тех же законных процедур, что действуют в остальной Европе, с привлечением международных наблюдателей и весьма ожесточенными предвыборными баталиями — с той лишь разницей, что голосование это проходит на ½ континента Евразия и на 1/9 территории всей суши на планете Земля, если вы вдруг забыли. Однако столь масштабные выборы (а в России, как мы понимаем, масштабно все — территория, люди, история и даже время) на самом деле превратились в одно голосование. Мы увидели референдум. Это яркая особенность российской политической культуры — каждые выборы становятся референдумом о доверии главе государства. И Путин вновь побеждает», — подчеркивает автор.

«Да, партия власти («Единая Россия») сохранила большинство в законодательных собраниях 11 из 12 регионов. Кроме того, запущенная в 2017—2018 гг. политика обновления губернаторского состава и ставка на молодых профессионалов показала свою эффективность. Все кандидаты в губернаторы, с которыми встречался Путин, без особых проблем уже в первом туре смогли доказать свою состоятельность — и никаких вторых туров на этот раз», — отмечает журналист Fort Russ News.

«Особенно пристальное внимание к этому избирательному циклу было приковано в связи с выборами в Московскую городскую думу — столичный парламент. Пожалуй, с точки зрения эмоций и страстей, эти московские выборы обогнали кампании в других регионах. Одной из причин этого стал блогер Алексей Навальный, который снова призывал своих сторонников и просто чем-то недовольных граждан к акциям протеста и хаотичному голосованию. Но даже после этого вся оппозиция смогла заполучить намного меньше половины вакантных мест в московском парламенте, т. е. политические технологии, заимствованные оппонентами режима за рубежом, опять провалились.

Самая близкая к народу — муниципальная власть — это всегда очень точное и актуальное отражение мнения народа о том, что происходит в стране. Получается, что российское общество в своем большинстве довольно. В этом смысле состоявшиеся выборы демонстрируют гибкость и стабильность их политической системы. Это факт, с которым нужно считаться при выстраивании диалога с истеблишментом страны, руководство которой имеет на Западе мифологически одиозный ореол.

При этом возникает закономерный вопрос: нужно ли России совершенствовать демократические процедуры? Очевидно, что да, как и любой другой стране — идеальных примеров тут нет и быть не может. Выборы в Москве, включая известные молодежные митинги, также сигнализируют об этом. Но речь в данном случае идет не столько об особых правах оппозиции в лице Навального или еще кого-то из более молодых политиков, а о смене модели работы с избирателем в пользу долгосрочной созидательной стратегии, которая, кстати говоря, есть у Кремля, но совершенно не просматривается у его протестных контрагентов. Отсюда и полученные результаты, которые демонстрируют максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина», — завершает свой материал Владимир Маяков.