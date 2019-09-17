Ульяновск, , 08:52 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области предлагают увеличить число парламентариев, работающих на профессиональной основе, с нынешних девяти до десяти. Соответствующий проект закона разработали главы двух комитетов Андрей Седов и Вячеслав Ковель, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения предлагаются внести в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» в части установлением числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Сейчас их — девять. Их число предлагается увеличить до десяти.

Главы комитетов Андрей Седов и Вячеслав Ковель поясняют это «необходимостью создания надлежащих организационных условий для решения» стоящих перед регионом задач в сфере совершенствования законодательства России и Ульяновской области, «в том числе повышения качества проработки в комитетах проектов принимаемых законодательных и иных решений».

Отметим, в Законодательном собрании Ульяновской области — 36 депутатов. Из них 17 мест мандатов получила «Единая Россия», 13 — КПРФ, пять — ЛДПР, один мандат достался представителю «Коммунистов России» (по единому округу).