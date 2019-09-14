Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Законодатели в американском штате Калифорния приняли закон, которые запрещает функционирование частных тюрем в штате. Об этом пишет The Guardian.

Практика частных тюрем была признана американской общественностью неприемлемой. Модель частных тюрем строится на том, что компании, которые занимаются этим, должны извлекать прибыль из содержания заключенных — то есть усиленно их эксплуатировать. Злоупотребления тут неизбежны.

При этом ещё в 2016 году в Калифорнии считали, что модель частных тюрем весьма перспективна и позволит снизить загруженность государственных исправительных учреждений. В четырех частных исправительных учреждениях содержались более 7 тыс. калифорнийцев, что составляло около 5% от всего тюремного населения штата.

Однако потом политика властей изменилась и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил свою поддержку запрету частных тюрем в штате. По состоянию на июнь 2019 года в частных исправительных учреждениях остаются чуть более 2 тыс. человек. Государственный контракт с этими тюрьмами истекает в 2023 году и продлен не будет.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Берни Сандерс, который, по всей видимости, вновь собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году, несмотря на свои нынешние 78 лет, приветствовал решение властей Калифорнии. Он написал, что когда станет президентом, роязательно запретит частные тюрьмы по всей стране.