14 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Грузия в международном плане оказывается «бесхозной». США и Европе сейчас не до нее. Внутри страны происходит политическая поляризация общественно-политических сил. Именно на этом фоне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен предложил Грузия «начать дискуссии о том, будет ли приемлемо для нее присоединиться к НАТО без действия Пятой статьи устава альянса на оккупированных территориях». Что бы все это значило?

Станислав Тарасов, , 11:47 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор Центра международных исследований The Heritage Foundation Люк Коффи на веб-странице TRT World (англоязычной службы турецкой государственной телерадиокомпании TRT) заявил, что «в Грузии кипит и варится такое, что заслуживает внимания». В свою очередь бывший заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид считает, что «после 20 июня (когда у стен парламента Грузии произошли антироссийские выступления и столкновения полиции и митингующих — С.Т.) происходит поляризация политики Грузии».

Это факт признает и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила о готовности предложить «нейтральную политическую платформу всем политическим сторонам и обществу». Но такое маловероятно и вот почему. Одним из главных итогов событий 20 июня в Грузии стало то, что оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» набирает силы и укрепляет влияние. Кстати, не случайно местные издания широко освещали инцидент, происшедший в Тбилиси на международной конференции, посвященной вопросам интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО и организованной Центром политических исследований и Институт Маккейна. На ней вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили вступила в острую словесную перепалку с бывшим помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвидом Крамером. Она заявила, что в отличие от Крамера «защищает свою национальную демократию» и считает необходимым «сделать разъяснения нашими международными партнерами о том, кто мы такие».

Напомним, что «Альянс патриотов» выступает против вступления Грузии в военные блоки и за объявление ею нейтралитета. Теперь эта политическая сила наметила на 15 сентября проведение масштабной акции протеста у посольства США в Тбилиси. Участники ее будут требовать объявить Крамера персоной нон грата в Грузии. Если акция состоится, то она станет первой антиамериканской в стране за последние годы. Не менее интригующие события происходят и на другом фланге. Банкир Мамука Хазарадзе презентовал собственное общественно-политическое движение «Лело». Он заявил, что ставит задачу «провести прогрессивную прозападную консолидацию общественности на основе идеи строительства современного государства по западной модели». По его словам, такое в Грузии невозможно реализовать «только за счет правительства или политических партий». Однако на такой же политической платформе действуют сейчас и правящая партия «Грузинская мечта», и сторонники президента Зурабишвили.

Это так называемый грузинский «западный блок», который по факту начинает ослаблять и «разводить» Хазарадзе, который заявляет, что «в Грузии нет государства, институты развалены, а все институции следует воссоздать заново». Парадокс как раз в том, что несмотря на определенные тактические разногласия, правящая партия, Зурабишвили и Хазарадзе действуют, по сути, на одной идейной платформе с экс-президентом Саакашвили и его оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД). И вот теперь новый премьер-министр Грузии Георгия Гахария заявляет, что «покончит с ЕНД», а Хазарадзе намерен «завершить единоличное правление Бидзины Иванишвили». Видя это, американцы мечутся. Фрид пытается уверить грузин в том, что США не являются «просаакашвилиевскими» или «проиванишвилиевских» лоббистами. Но и к Зурабишвили они не испытают особого политического доверия. Тем более что ее «европейские» шансы мизерны.

Как констатирует Коффи, Европе сейчас не до Грузии, которая вышла «из ее фокуса», так как Брюссель «находится в переходном периоде и оставшаяся политическая энергия тратится на урегулирование проблем, связанных с Brexit». Плюс — напряженные отношения в трансатлантическом альянсе. Именно на этом фоне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен предложил Грузия «начать дискуссии о том, будет ли приемлемо для нее присоединиться к НАТО без действия Пятой статьи устава организации на оккупированных территориях». По его словам, это, мол, покажет России, что «создание замороженных конфликтов не может навсегда заморозить будущее Грузии». Отсюда складывается устойчивое ощущение того, что Грузия в международном плане оказалась «бесхозной». Турецкое издание Dünya Bülteni призвало Тбилиси вспомнить то, что он, во-первых, «окружен не США и Европой, а такими мусульманскими странами, как Турция, Азербайджан и Иран».