Донецк, , 11:17 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что властям Украины нет никакого интереса выполнять Минские соглашения. Соответствующее заявление Пушилин сделал сегодня, 14 сентября, в ответ на заявление бывшего президента Украины, спецпредставителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы.

Денис Пушилин Smdnr.ru

Напомним, Кучма прямо заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на массовую амнистию жителей Донбасса и предоставления региону особого статуса.

По словам Пушилина, в Донбассе не удивились такому заявлению Кучмы. Он подчеркнул, что риторика украинских политиков не меняется с 2014 года и вряд ли изменится. Минские соглашения Киев соблюдать не собирается, и это подтверждают годы переговоров, прошедшие с момента их подписания.

«К сожалению, ситуация на Украине не меняется, а у новой политической элиты до сих пор нет четко сформировавшегося как внешне-, так и внутриполитического курса», — сказал Пушилин.

Он отметил, что из Киева постоянно поступают разнонаправленные заявления. То украинские власти заявляют о намерении упростить получение выплат пенсионерам или же обещают разработать дорожную карту мирного урегулирования с четкими сроками её выполнения. А параллельно с этим звучат заявления, что никакого урегулирования в рамках Минских соглашений не будет.