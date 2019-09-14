14 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:16 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Администрация Владимира Зеленского начинает разгребать внешнеполитические завалы, оставленные в наследство режимом Порошенко. В приоритете российское направление. Кое-что удается сделать, о чем на днях в интервью телеканалу «Интер» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, «мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать».

Однако предыдущий украинский президент сумел испортить отношения не только с Москвой, но и другими соседями, в частности с Польшей и Венгрией. Новый глава государства уже успел подать определенные сигналы полякам, которые в Варшаве, с одной стороны, оценили позитивно. Но, с другой, восприняли крайне осторожно, отмечая, что дорога к примирению будет долгой. Впрочем, Польша может хотя бы похвастаться тем, что Зеленский встречался в Европе с польским президентом Анджеем Дудой, а также посетил Варшаву во время церемоний в память начала Второй мировой войны. Что касается Будапешта, то здесь заморозки пока сохраняются. Киев создал такие «минные поля», что разминировать их придется долго. К тому же, украинская политика на венгерском направления накопила серьезную негативную инерцию, тут нелегко даже просто остановиться, не говоря уже о развороте. Хотя в Венгрии положительно восприняли поражение Порошенко на президентских выборах и выразили надежду на то, что Зеленский отменит дискриминирующие венгерское меньшинство в Закарпатье законы, Украина еще ничего не предложила в ответ.

Все идет по накатанному, что продемонстрировала реакция украинской дипломатии на слова государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Азбея Тристана, отвечающего в правительстве за помощь преследуемым христианам. 30 августа Тристан анонсировал проект создания в Херсоне семейного кризисного центра стоимостью 12 миллионов долларов: в городе, который пострадал от «гражданской войны». 3 сентября в МИД Украины пригласили временную поверенную Кристину Марфе. Ей был выражен решительный протест. «Отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», — говорится в заявлении украинского МИД. — Это не только не соответствует действительности, но и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия… Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами — именно вооруженную российскую агрессию против Украины».

«Двумя словами нам удалось разозлить Украину», — констатировал венгерский портал HVG. Издание сообщало, что запросило МИД Венгрии о том, последуют ли со стороны Будапешта извинения. Ответа пока не последовало. А на сайте венгерского правительства, начиная с сентября сего года, Украина упоминается в контексте поставок российского газа в будущем году и назначения бывшего министра юстиции Венгрии Ласло Трочани еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства. Кстати, последнее уже вызвало тревогу в Киеве. Как заявлял накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, в случае утверждения в должности профильного еврокомиссара представителя Венгрии, которая в последние годы блокирует европейскую и евро-атлантическую интеграцию Киева, тот будет представлять позицию всего Европейского союза, а не отдельно взятой страны. «По моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, — подчеркнул Кулеба. — Венгрия — наш партнер и сосед, и мы должны договориться, не переступая наших красных линий и защищая наши национальные интересы».

Вопрос в том, что сегодня Киев подразумевает под «красными линиями». Если имевшее место во время каденции Порошенко, то на таких условиях он с Будапештом не договорится. Хотя в то же самое время на линии Украина — Венгрия может появиться и новое интересное предложение. Напомним, что Зеленский поручил правительству до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде — принять его. По плану президента, до декабря текущего года на Украине отменят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В правительстве заявляют, что реально рынок может заработать с середины 2020 года. Закарпатские венгры видят в этом свой шанс. Недавно в венгерском городе Бабольна побывала делегация во главе с вице-президентом Закарпатской ассоциации венгерских предпринимателей в Берегово Шандором Газдагом. Он рассказал о пустеющих деревнях и деградирующем сельском хозяйстве, сообщает венгерский портал Magyarmezogazdasag. Газдаг заявил: «Мы надеемся, что те, кто собирается уехать за границу, в будущем станут продавать свою землю венграм».

Если Будапешт решит вложиться в скупку земель сельскохозяйственного назначения на Закарпатье, это усилит его влияние в этом непростом регионе. Однако до сих пор Киев с большим подозрением относился к деятельности Венгрии в ее бывшей провинции. Захотят ли новые украинские власти пойти на размен с Будапештом, предложив земли в обмен на разблокировку интеграции Украины с ЕС и НАТО, захотят ли венгры принять подачу, покажет время.