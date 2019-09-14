Нью-Дели, , 11:22 — REGNUM Федеральный министр Индии Виджай Кумар Сингх заявил общественности, что у правительства страны во главе с премьер-министром Нарендрой Моди есть «особый план и стратегия» относительно оккупированной Пакистаном части Кашмира.

Бывший начальник штаба сухопутных войск при этом отметил, что подобные вещи не обсуждаются публично. Данное заявление прозвучало после того, как глава сухопутной армии Индии Бипин Рават сказал журналистам, что армия всегда была готова к действиям в этом регионе, а также что Азад Кашмир является «следующей целью» правительства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, министр отметил, что подобные решения принимает не армия, а правительство страны.

«О таких вещах не говорят публично. У нас есть специальная стратегия, на нее и будем опираться», — заявил он, отвечая на вопрос о ситуации в Кашмире.