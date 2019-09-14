Каракас, , 10:19 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в скором времени будет установлено прямое авиасообщение между венесуэльской столицей Каракасом с Москвой. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Мадуро подчеркнул, что запуск авиарейсов по данному маршруту будет осуществлён в рамках двусторонних соглашений о дружбе и сотрудничестве.

Политик подчеркнул важность стратегического сотрудничества между двумя государствами перед лицом экономической и политической агрессии США в отношении Боливарианской Республики.