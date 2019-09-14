Триполи, , 10:16 — REGNUM В городе Гарьян, к югу от столицы Ливии Триполи, вспыхнули ожесточенные столкновения после того как силы Правительства национального согласия Ливии приступили к наращиванию группировки своих сил рядом с городом. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольной маршалу Халифе Хафтару сообщили, что массированные перестрелки начались в результате борьбы за контроль за одну из заправочных станций — стратегический объект в городе, который обеспечивает силы Хафтара топливом.

Кроме того, силы Правительства национального согласия начали операцию «Буркан аль-Гадаб» с целью ликвидации анклавов ЛНА в городе Урбан, что в 30 километрах к юго-востоку от Гарьяна. По сообщению местных властей, обострение ситуации уже стало причиной нового потока беженцев, которые ищут убежища и безопасности в Триполи.