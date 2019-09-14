Триполи, , 10:28 — REGNUM В Ливии ВВС, принадлежащие силам Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара, обнаружили и уничтожили три турецких дрона недалеко от города Мисурата. Об этом 13 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Как сообщили представители Ливийской национальной армии, два дрона были сбиты при попытке атаки на авиабазу аль-Джуфра в районе Хун, еще один был уничтожен в районе населенного пункта Куфра. Предполагается, что дроны были подняты в воздух с позиций в городе Мисурата на северо-западе Ливии.

Сообщается, что это уже не первая попытка атаки турецких дронов на силы Хафтара. Признанное ООН Правительство национального согласия во многом полагается именно на поддержку обученных в Турции боевиков в вооруженном противостоянии с маршалом Хафтаром, которое длится уже несколько месяцев.