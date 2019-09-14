Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM Федеральный министр Индии по делам социальной справедливости и полномочий Рамдас Атхавале заявил, что Пакистан заинтересован в возвращении оккупированных кашмирских территорий Индии. Об этом 13 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Рамдас Атхавале, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что население оккупированного Пакистаном Кашмира выиграет от воссоединения с Индией. Министр заявил: «Получив обратно данные территории, мы будем развивать там промышленность, победим бедность и безработицу, с которыми не смог справиться Исламабад». По словам Рамдаса Атхавале, отмена особого статуса штата и его раздел на две союзные территории ускорит темпы экономического развития индийского северо-запада, принесет мир и стабильность в кашмирскую долину.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью его окончательной интеграции в государственную систему страны. Пакистан выступил против действий индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытке урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.