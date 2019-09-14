Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Оппозиционные коммунистические партии Индии требуют честной и прозрачной процедуры апелляции для жителей северо-восточного штата Ассам, лишенных гражданства Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении наиболее влиятельные коммунистические партии Индии особо отметили необходимость уважения прав и свобод тех индийцев, имена которых были исключены из Национального реестра граждан. Представители левых политических сил потребовали, чтобы процесс рассмотрения апелляций проходил не в трибуналах, а в полноценных судах. Оппозиционеры также обвинили правительство Бхаратия джаната парти (БДП) в «неконституционном удерживании лишенных гражданства ассамцев в особых лагерях». Сообщается, что под официальным заявлением подписались представители Коммунистической партии Индии (марксистской), Партии Социалистов-Революционеров Индии, а также Всеиндийского блока «Вперёд».

Ранее, 31 августа, правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.