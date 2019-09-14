Исламабад, , 10:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана опровергло заявления о том, что главы МИД ОАЭ и Саудовской Аравии якобы назвали проблему Кашмира «вопросом, который не касается мусульманской уммы».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на официального представителя МИД Мухаммада Фейсала, Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали Пакистан по вопросу Кашмира, осудив действия Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир. Оба министра ранее посещали Исламабад для участия в трехсторонней конференции по ситуации в регионе. Из-за ограниченности информации об итогах совещания, средства массовой информации стали выдвигать предположения о том, что арабские страны не спешат поддерживать Исламабад в вопросе, который он считает общим для всех мусульман.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.