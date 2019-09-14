Исламабад, , 10:20 — REGNUM 13 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши представил позицию правительства по поводу кризиса в Карачи (провинция Синд) в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шах Мехмуд Куреши заявил, что правительство не намерено устанавливать прямое управление провинцией Синд. Министр подверг жесткой критике председателя оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавала Бхутто-Зардари за попытки разжечь национальную рознь в Синде, обращаясь к народу синдхи с призывом защитить самостоятельность провинции. «Те, кто говорит о стране синдхов, закончат так же, как те, кто говорил о пуштунистане», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Шах Мехмуд Куреши заявил, что, несмотря на кризис с водоснабжением, наводнениями и болезнями в Синде и Карачи, правительство в Исламабаде не намерено вмешиваться в управление провинцией. Напомним, что правительство Синда возглавляет «Народная партия Пакистана».