Исламабад, , 10:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад по-прежнему не собирается признавать Израиль.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал отметил, что заявления о возможности признания Израиля — это «беспочвенная пропаганда». Вопрос был задан Мухаммаду Фейсалу в связи с сообщением в израильских СМИ, где обсуждалась вероятность признания Израиля со стороны Исламабада.

Мухаммад Фейсал также добавил, что Пакистан выступает решительно против намерения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину, «в случае, если он сохранит пост премьера». Пресс-секретарь МИД Пакистана отметил, что Исламабад поддерживает создание жизнеспособного и самостоятельного государства Палестина.