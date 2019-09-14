Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Вооруженные силы Индии начали масштабную операцию «Химвиджай», развертывая войска в штате Аруначал-Прадеш на границе с Китаем.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, в ходе операции «Химвиджай» сухопутные войска Индии отрабатывают взаимодействие с ВВС «в условиях, приближенных к боевым». По воздуху в горные районы перебрасываются формирования сухопутных войск, которые включают бронетехнику и артиллерию. В частности, по данным информагентства, на границе с Китаем Индия выставила «новинку» — американскую буксируемую легкую гаубицу М777. Эта «машина для убийств», как ее окрестили в информагентстве, должна значительно увеличить огневую мощь сухопутных войск.

В переброске войск на границу с КНР задействованы основные военно-транспортные самолеты ВВС Индии. Ожидается, что для переброски артиллерии Индия также применит недавно полученные из США транспортные вертолеты «Чинук».