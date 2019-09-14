Анкара, , 10:41 — REGNUM Специалист по США, сотрудник турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı Хакан Чопур опубликовал в нем свою статью под названием «Послание Трампа на 2020 год: правительство без «ястребов», мягкая внешняя политика». Он заявил, что снятие Дональдом Трампом с должности советника по национальной безопасности Джона Болтона на фоне кризиса в отношениях с Ираном может быть истолковано как начало более мягкого периода внешней политики страны.

Хакан Чопур считает, что, несмотря на известные разногласия президента и советника по таким странам, как Иран, Венесуэла и Северная Корея, решительный шаг Трампа шокировал американскую общественность. Очевидно, что «яблоком раздора» стал вопрос Ирана, в отношении которого Болтон уже долгое время отстаивал метод насильственной смены власти путем военной агрессии. Предположительно, последней каплей оказалась идея Трампа пригласить лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

По мнению эксперта, ясно, что Трамп, готовясь к выборам 2020 года, не имеет ни малейшего желания продолжать текущие войны США, а, тем более, начинать новые. Можно сказать, что такой подход Трампа, как «находить общий язык с нужными ему странами посредством определяемых им самим переговоров» в будущем укрепится, поэтому, вследствие смягчения внешней политики, можно ждать реальных шагов по решению конфликтов в Афганистане, с Ираном и Северной Кореей, а также других вопросов.