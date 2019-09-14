Тегеран, , 10:26 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что правительство Ирана, парламент и народ уверены в бессмысленности переговоров с США под действием антииранских санкций. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам президента, встречи Ирана со всеми странами-участницами СВПД будут возможны только тогда, когда Вашингтон снимет с Тегерана санкции. Хасан Рухани подчеркнул, что «ядерная сделка» была хорошим шансом для Европы и США «инвестировать в растущую экономику Ирана», который они проиграли. При этом, он отметил, что шаги ИРИ по частичному отказу от обязательств по «ядерной сделке» обратимы, и Иран всегда сможет начать соблюдать ее в полном объеме снова.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.