Тегеран, , 09:36 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что вступление Ирана в ЕАЭС подарит стране много новых экономических возможностей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, ЕАЭС представляет собой большой прибыльный рынок, на котором для более 850 товаров введены тарифные льготы. Так, товары, поставляемые Ираном в Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию перестанут облагаться пошлинами после вступления в ЕАЭС. Точно также благодаря беспошлинной торговле Иран сможет увеличить ассортимент товаров, поставляемых на территорию союза. Реза Ардаканян отметил, что все эти новые экспортные возможности будет служить удовлетворению экономических потребностей страны.

Напомним, что 23 октября вступает в силу соглашение о вступлении Ирана в ЕАЭС. ИРИ впервые присоединится к межгосударственному союзу с 1979 года.