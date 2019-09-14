Найроби, , 09:29 — REGNUM В правительстве Кении заявили, что власти страны добиваются внесудебного урегулирования с Сомали спора по вопросу принадлежности богатой нефтью спорной территории. Такая информация появилась через неделю после того, как Международный Суд ООН удовлетворил просьбу Кении отложить рассмотрение дела на несколько месяцев. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Выступая в Найроби, министр иностранных дел Кении Моника Джума заявила: «В этом деле нет того, кто точно прав, а кто виноват. Справедливым будет считаться решение, которое удовлетворит интересы обеих сторон. Поэтому у нас есть желание урегулировать спор на основе досудебных переговоров».

Ранее в МИД Сомали заявляли, что Кения специально пытается сорвать рассмотрения дела в Гааге, так как хочет получить максимум выгоды от сложившейся ситуации. Министр иностранных дел Сомали также предвидел, что Кения захочет пойти на мировую, но заявил, что даже если Кении удастся отложить рассмотрение дела в Суде, Сомали не станет участвовать в досудебном урегулировании, так как для страны победа в этом территориальном споре является принципиальной.