Могадишо, , 09:13 — REGNUM Сомалийский военный суд объявил о вынесении смертного приговора двум членам террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, как полагает обвинение, совершили взрывы в Могадишо. Суд заявил, что одному их подсудимых —Хасану Али Моалиму Барре — было поручено распределить загруженные взрывчаткой автомобили по районам столицы, в результате детонации которых пострадали десятки мирных жителей столицы Сомали. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

В военном суде добавили, что Хасан Барре признан виновным за нападение, в результате которого 26 ноября 2018 года в округе Вададжир в Могадишо погибло 12 человек и было ранено еще семеро.

Второго обвиняемого — Саида Али Адана — признали ответственным за доставку автомобильных бомб и взрывчатых веществ с базы террористов в столицу Могадишо. Также Адан является экспертом в изготовлении самодельных взрывных устройств.

Военный Суд Сомали первой инстанции, наконец, принял решение о том, что Хасан Барре и Саид Адан будут приговорены к смертной казни. Суд также отметил, что после вынесения приговора подсудимым разрешено обжаловать приговор, если они им не удовлетворены и с ним не согласны.