Хартум, , 09:46 — REGNUM Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД) приветствовал встречу президента Южного Судана Сальвы Киира Маярдита и лидера оппозиционной партии Народной армии освобождения Судана Риека Мачара Тени в Джубе в рамках усилий по урегулированию вопросов, связанных с обеспечением мер безопасности в течение переходного периода. Восточноафриканский региональный орган ведет мирные переговоры по урегулированию конфликта в Южном Судане, и, несмотря на препятствия, ИГАД через своего специального посланника в Южном Судане Исмаила Вайса заявил о готовности предоставить гарантии политического мира, а также продолжать оказывать помощь в достижении стабильности в стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Мирные переговоры в Южном Судане прекратились на некоторое время, что вызвало обеспокоенность у международного сообщества. Посланник Организации Объединенных Наций в Южном Судане и правозащитные учреждения выразили обеспокоенность по поводу отсутствия приверженности оппозиционных лидеров делу осуществления недавно подписанного мирного соглашения.

Секретариат IGAD, однако, успокоил международную общественность, заявив, что считает, что встречи прошли относительно хорошо. В секретариате заявили, что был сделан важный шаг по направлению к решению критически важных задач, стоящих перед лицом нового правительства. ИГАД поручился за то, что обеспечит принятие мир по укреплению доверия между сторонами обновленного «Соглашения о разрешении конфликта в Республике Южный Судан» в ближайшее время.