Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:19 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в ходе своей речи на церемонии открытия нового здания и спортивного центра мусульманского колледжа Эруккалампидди в Маннаре заявил, что предыдущее руководство страны не смогло обеспечить достаточный уровень образования, когда у него была такая возможность.

Он также напомнил, что правительство Объединенной национальной партии Шри-Ланки (ОНПШЛ) за время пребывания у власти смогло обеспечить полноценное обучение каждого школьника и студента.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, премьер-министр указал на то, что одной из его приоритетных задач, как политика, является продолжение совершенствования системы образования. Для этих целей он намерен расширить субсидирование данной сферы до 6% ВВП страны.

Напомним, что Ранил Викрамасингхе сейчас соревнуется за право быть номинированным на роль кандидата в президенты от ОНПШЛ. Основным конкурентом премьер-министра является его заместитель Саджитх Премадаса. Кроме того, действующий премьер-министр уже выступал в качестве кандидата от ОНПШЛ на президентских выборах в 2005 году и потерпел поражение от Махинды Раджапаксы.