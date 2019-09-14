Исламабад, , 09:08 — REGNUM Официальный представитель правительства штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) Рохит Кансал в ходе пресс-конференции заявил, что ответственность за отсутствие нормальной телефонной связи и доступа к сети Интернет лежит на Пакистане, чье постоянное вмешательство в виде провокаций на границе не позволяет нормализовать ситуацию.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, ограничение мобильной связи и интернета действуют в штате с 5 августа. Решение правительства затронуло около шести миллионов пользователей.

Напомним, что данное решение было принято после очередного обострения индо-пакистанских отношений вследствие отмены 370 статьи конституции Индии и упразднения особого статуса штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сирнагар). Индийское правительство во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди неоднократно выступало с заявлениями о том, что изменение положения штата необходимо для дальнейшей его интеграции в административную систему Индии, что значительно расширит права местного населения.