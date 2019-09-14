Нью-Дели, , 09:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии 13 сентября сообщило о том, что пять индийских женщин, принимавших участие в миротворческой операции ООН в Южном Судане, были удостоены медали Организации объединенных наций. Все женщины являются офицерами индийской полиции. Вручение наград прошло в ходе торжественного парада, который состоялся в столице Южного Судана городе Джуба.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, в число награжденных вошли инспектор полиции Чандигарха Рина Йадав, заместитель управляющего полиции штата Махараштра (Мумбаи) Гопика Джахагирдар, инспектор и старший инспектор министерства внутренних дел Индии Бхарати Самантрай и Рагини Кумари соответственно, а также помощник старшего полицейского инспектора штата Раджастан (Джайпур) Камаль Шекхават.

Напомним, что Индия остается одной из ведущих стран по количеству предоставляемых ООН миротворческих контингентов.