Белград, , 09:15 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился с генеральным директором ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) Одри Азулай. На обсуждение были вынесены такие вопросы как конструктивность сотрудничества республики с организацией и защита сербского исторического и культурного наследия в Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По итогу встречи, Вучич заявил, что Сербия высоко ценит деятельность ЮНЕСКО по защите находящегося под угрозой исчезновения сербского исторического, культурного и религиозного наследия в Косово. По его словам, оно является достоянием всего мира, сообщает пресс-служба президента республики.

Вучич поддержал усилия генерального директора Одри Азулай по сохранению основных ценностей, на которых основана работа ЮНЕСКО, и по предотвращению политизации данной организации.

Президент выразил поддержку различным программам ЮНЕСКО во всех областях, охватываемых организацией, и, в частности, в сфере образования. Собеседники согласились с тем, что важно предотвратить негативное влияние современных технологий на образование молодых поколений.

Генеральный директор Одри Азулай, в свою очередь, отметила, что Сербия оказывает большую поддержку ее усилиям по реформированию ЮНЕСКО.