Приштина, , 09:48 — REGNUM Вице-президент Сербского списка (представителей политической группы и партии сербской общины в Косово) Игорь Симич заявил, что специальная избирательная комиссия по жалобам и возражениям Косово еще не ответила на запрос партии, требующий отменить решение о запрете голосования по сербским документам. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Симич подчеркнул, что Сербский список, как политическая группа, не прекратит оказывать поддержку своему народу, а также защищать его от институционального произвола.

«Наши люди, работающие муниципальных комиссиях, докладывают нам, что ЦИК (центральная избирательная комиссия) продолжает следовать противозаконному решению, хотя избирательная комиссия по жалобам и возражениям еще не дала окончательного ответа на нашу апелляцию. Я думаю, что эта ситуация довольно показательна для свободомыслящих людей, чтобы решить хотят ли они голосовать за тех, кто молчит о грубых нарушениях прав человека, как и за тех, кто молчал, когда люди, на которых нападали, просили о помощи», — добавил Симич.