Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Военным США не стоит впопыхах создавать гиперзвуковое оружие только потому, что его разрабатывают в России и Китае. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Томас Фоер, пишет The National Interest.

Генерал Фоер подчеркивает, что гонку гиперзвуковых ракет можно выиграть только в том случае. если этот вид оружия заполнит необходимый пробел в потенциале объединенных сил.

При этом в США ещё не сформировалась четкая концепция того, как гиперзвуковые ракеты можно будет использовать и какие оперативные задачи с их помощью можно будет решать.

«Как правило, разумное объяснение того, почему мы должны в них инвестировать, вращается вокруг инвестиций Китая и России в гиперзвуковое оружие», — пояснил Фоер.

Также генерал рассказал, что в течение ближайших пяти лет власти намерены выделить на разработку гиперзвукового оружия $1,2 млрд.

При этом сам Фоер считает, что Соединенным Штатам не нужно гнаться за достижениями других стран и лучше сосредоточится на обороне, например, на развитии системы противоракетной обороны.