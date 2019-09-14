Вашингтон, 14 сентября 2019, 08:28 — REGNUM Вашингтон должен позаботиться о том, чтобы сохранить конкурентные преимущества США в качестве ведущего производителя природного газа, заявил эксперт по вопросам внешней политики из Американского института нефти Дастин Майер в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, превращение США из крупного импортёра энергоресурсов в одного из крупнейших в мире экспортёров природного газа является одной из наиболее значительных вех в американской энергетической революции.
Напомним, в США природный газ является основным источников выработки электроэнергии. Соединённые Штаты лидируют в мире по уровню сокращения выбросов углекислого газа. За счёт использования природного газа удалось добиться 60-процентного сокращения выбросов углекислого газа в энергетическом секторе в период с 2005 года.
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