Лондон, , 07:46 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он не исключает возможности проведения нового референдума по вопросу о выходе страны из состава Европейского союза (ЕС). Его слова на эту тему приводит 14 сентября Times.

«Я не думаю, что это можно исключить, потому что мы застряли», — заявил экс-премьер-министр.

При этом Кэмерон подчеркнул, что он не говорит, что такой референдум будет или должен будет произойти, а просто не исключает такой возможности, так как Британия должна найти «путь выхода из блокады».

Отметим, Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год. Он выступал за сохранение страной членства в ЕС и, после того как большинство граждан Британии высказалось за выход из состава объединённой Европы, ушёл в отставку.