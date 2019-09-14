Киев, , 07:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным ему «есть что сказать». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты спросили Зеленского, что он скажет президенту России Владимиру Путины при личной встрече.

«У меня очень много всего», — ответил Зеленский.

Тогда журналисты уточнили, выстраивает ли Зеленский какую-либо стратегию в отношениях с Российской Федерацией. Президент Украины ответил утвердительно.

Напомним, что Зеленский и Путин не встречались, а лишь созванивались по телефону. Однако им уже удалось договориться об обмене заключенными между двумя странами.

В ближайшее время Зеленский планирует обсудить с Путиным возможную встречу в «Нормандском формате».

Стоит отметить, что Зеленского на Украине, да и на ЗАпаде постоянно предостерегают от личной встречи с Путиным. Президенту Украины указывают, что встречаться с российским лидером он должен только в присуствии западных «партнеров».