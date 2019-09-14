Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Торговые санкции в отношении Кубы Соединённые Штаты продлили ещё на один год, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что действующее эмбарго будет продлено до 14 сентября 2020 г. По словам президента Штатов Дональда Трампа, такой шаг будет способствовать защите «национальных интересов США».

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Напомним, первые санкции США в отношении Кубы введены в 1960 году. До уровня практически полного эмбарго их ужесточили через два года — после ответных действий Гаваны.

Нынешние американские власти недовольны тем, что Куба не отказывается от поддержки законных властей Венесуэлы.

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