Киев, , 04:42 — REGNUM Украинцы, голосуя за независимость в 1991 году, не хотели отделяться от России, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью Bihus.info.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией», — заявил Кравчук.

Напомним, Украина вышла из состава СССР по итогам Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. На референдум был вынесен вопрос «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»

В Акте сказано: «Верховный Совет УССР торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства — Украины». «Да» ответили 90,32% УССР. В голосовании приняли участие 84,18%.

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