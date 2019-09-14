Вашингтон, 14 сентября 2019, 02:35 — REGNUM «Мерзким» назвал «режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу на пресс-конференции в США.
После переговоров с американским коллегой Майком Помпео Араужу заявил:
«В любого рода давлении в правовом поле на такого рода мерзкий режим нет ничего плохого».
По словам Араужу, санкции Вашингтона способствуют ослаблению Мадуро. Но и международное давление оказывает эффект, и Бразилия поддерживает такую политику в отношении Каракаса.
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Напомним, Бразилия как сателлит США реализует политику, направленную на ослабление законной власти в Венесуэле.
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