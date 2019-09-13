Киев, , 23:37 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в российско-украинских отношениях сейчас происходит «оттепель». Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

"То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией», — сказал Пристайко.

Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается максимально использовать это «окно возможностей» якобы для того, чтобы принести мир на Украину.

Стоит отметить, что президент Зеленский уже призвал западные страны во что бы то ни стало поддерживать режим санкций против Российской Федерации. Каким образом такое заявление можно характеризовать как «оттепель», сказать сложно.

Кроме того, украинские боевики в Донбассе продолжают постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры.