Киев, 13 сентября 2019, 23:40 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине 11 передатчиков для организации вещания на Донбасс и Крым, сообщило 13 сентября информационное агентство «Укринформ».
Он добавил, что в 2015 году Украина установила четыре мощных устройства, которые транслируют сигнал на территорию ДНР и ЛНР.
По словам чиновника, в 2018 году был разработан план по установке 11 передатчиков вдоль линии разграничения, а также на границе с Россией в районе Крымского полуострова.
Бывший первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова добавила, что в 2020 году в Попаснянском районе ЛНР, на временно подконтрольной Украине территории планируют возвести 150-метровую телевышку.
Напомним, в конце июля 2019 года заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах создать на Украине русскоязычный канал, который позволит бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян».
Как сообщил телеканал «Россия 1», ранее депутат Верховной рады Украины
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