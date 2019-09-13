Киев, , 23:40 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине 11 передатчиков для организации вещания на Донбасс и Крым, сообщило 13 сентября информационное агентство «Укринформ».

Громкоговоритель Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

"В поддержку развития украинского телерадиовещания на границе с «временно оккупированными территориями» народ США в лице USAID передает украинскому государству 11 мощных новых цифровых передатчиков стандарта DVB-T/T2», — рассказал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он добавил, что в 2015 году Украина установила четыре мощных устройства, которые транслируют сигнал на территорию ДНР и ЛНР.

По словам чиновника, в 2018 году был разработан план по установке 11 передатчиков вдоль линии разграничения, а также на границе с Россией в районе Крымского полуострова.

«Этот проект, по нашим планам, должен поставить точку в развитии цифрового телевидения на Востоке и на Юге, и этот проект был поддержан USAID», — отметил Костинский.

Бывший первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова добавила, что в 2020 году в Попаснянском районе ЛНР, на временно подконтрольной Украине территории планируют возвести 150-метровую телевышку.

Напомним, в конце июля 2019 года заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах создать на Украине русскоязычный канал, который позволит бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян».

Как сообщил телеканал «Россия 1», ранее депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров выразил сомнение, что такой канал будет успешным. Кроме того, вещание русскоязычного канала на территории Украины противоречит украинскому законодательству.

Читайте также: Русскоязычный канал на Украине: «Как Киев обоснует вещание в своей стране?»

Читайте развитие сюжета: Зеленский планирует «очень важный» визит в Эстонию