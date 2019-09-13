Хмеймим, Сирия, , 22:33 — REGNUM Боевики подконтрольных США формирований, называющие себя «администрацией» лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, в очередной раз не пропустили автобусы ООН, присланные для вывоза беженцев в родные дома, сообщил 13 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По мнению Алексея Бакина, боевики планируют удерживать беженцев для сохранения своего «живого щита».

«С учетом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием незаконных вооружённых формирований, расцениваем данное заявление как еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в «Эр-Рукбане» в качестве «живого щита», — сказал Алексей Бакин.

Начальник российского Центра вновь призвал командование военного контингента США в зоне «Эт-Танф» воздействовать на подконтрольные им формирования для прекращения блокировки эвакуации беженцев силами ООН.

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