* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Группа переговорщиков, представляющих движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла в Москву, сообщает 13 сентября агентство Associated Press, ссылаясь на неназванный источник среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации агентства, переговорщиков возглавляет мулла Шер Мохаммад Станикзай, а продолжительность пребывания этой группы в Москве на данный момент не раскрывается.

Также неизвестно, с кем намерены встречаться талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в российской столице.

Стоит отметить, что эта информация была опубликована агентством почти сразу после заявления президента США Трампа о прекращении переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за устроенного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взрыва в Кабуле, от которого погибло 12 человек.

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Выход США из Афганистана: последствия и перспективы