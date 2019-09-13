Вашингтон, 13 сентября 2019, 21:59 — REGNUM Cообщения о планах Вашингтона увеличить военное присутствие в Сирии не соответствуют действительности. Об этом 13 сентября заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Пентагон намерен дополнительно отправить в Сирию 150 военнослужащих для совместного с Турцией наземного патрулирования на северо-востоке страны.
«Мы не планируем увеличивать наше присутствие на местах. Мы будем проводить совместное патрулирование с Турцией и справимся с этим в рамках нынешней численности», — приводит его слова Reuters.
Маккензи добавил, что общее число американских военнослужащих в Сирии, которое на сегодняшний день составляет около тысячи человек, может колебаться по мере ротации, но в перспективе Вашингтон будет «активно искать возможности для его снижения».