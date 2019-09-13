Воронеж, , 21:40 — REGNUM На одном из полигонов Западного военного округа в Воронежской области РФ прошли учения артиллерийских подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии, видеозапись которых 13 сентября опубликовал телеканал «Звезда».

Учения артиллерийских подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа Скриншот видео телеканала «Звезда»

На видео можно наблюдать процесс боевого применения 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ2», 120-мм минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

В ходе учений для корректирования артиллерийского огня активно использовались системы радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки.

По информации Западного военного округа, в ходе этих учений артиллеристы израсходовали свыше 1,5 тыс. боеприпасов различного типа.

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