Рига, , 20:40 — REGNUM Министерству здравоохранения Латвии в бюджете следующего года вместо запрошенных 279,4 млн евро досталось всего 50 млн, из которых 43 предусмотрены на повышение зарплат работникам отрасли. Об этом ссобщает портал общественных медиа LSM.

Напомним, что ещё в прошлом году латвийский Сейм принял закон об увеличении зарплаты медицинских работников на 20% в 2020 году. В нём шла речь о 120 миллионах евро, которых правительство Кариньша так и не нашло.

Для сравнения нужно понимать, если в Латвии работающий медик получает 950 евро в месяц, то его коллега в Эстонии 2000, а в Литве 1400 — отметил глава латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценс. Реальность такова, что ровно пятая часть, 50 из 250 врачей уехали из страны. Именно уровень зарплаты стал главной причиной этой эмиграции.

Так же остро стоит проблема для медицинских сестёр. Вице-президент ассоциации которых Илзе Ортвейна привела следующую цифру: если в Европе на 1000 жителей приходится 8,8 сестры милосердия, то в Латвии 4,7. И это не может не сказываться на качестве медицинской помощи.

Премьер Кариньш ответил в обычной манере, что понимает их проблемы, но обещанных ранее законом денег в бюджете нет.