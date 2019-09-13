Москва, , 20:40 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook признала ошибочной блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе компании.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

Как отметили в Facebook, в случае нарушения норм социальной сети соответствующий контент удаляется администраторами, а при повторном нарушении блокируется аккаунт.

«Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае», — приводит комментарий компании РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, накануне аккаунт Маргариты Симоньян оказался заблокирован на три дня «за нарушение стандартов сообщества». В настоящее время страница вновь доступна.