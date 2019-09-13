Новокузнецк, Кемеровская область, , 20:12 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов во время эфира программы «Утро с мэром» рассказал о продолжающихся проверках школьных столовых и попросил родителей учеников, у которых есть замечания, писать ему в директ. При этом он предостерёг сотрудников школ и чиновников от устраивания «порки» жалующимся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Кузнецов Instagram.com/skuznetsov_nk

«Я предупреждаю директоров школ и наши районные отделы образования, а также комитет образования и науки, не дай бог, ребята, вы будете устраивать какую-то порку тем, кто написал жалобу либо указал проблематику мне, а я пришёл и проверил. Не дай бог, вы будете им давать заявления, чтобы они отказывались, не дай бог, вы будете их отдельно выделять, унижать каким-то образом. Вас на работе не будет!» — сказал мэр.

Он также отметил, что пища качественная, но нужно разнообразить меню.