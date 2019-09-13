Ташкент, , 19:46 — REGNUM Делегация Узбекистана посетила Францию для изучения опыта по строительству и эксплуатации АЭС, а также проведения переговоров и налаживанию сотрудничества между странами в области мирного использования атомной энергии, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Минэнерго республики.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

В состав делегации вошли представители министерства энергетики, Госкомпромбезопасности, агентства «Узатом» и Дирекции по строительству АЭС.

«В рамках визита делегация ознакомилась с производственной площадкой компании Orano Tricastin, в частности, с каждым этапом работ и производственным циклом обогащения урана», говорится в сообщении. Также в компании Framatome Romans в городе Валанс делегация изучала опыт производства тепловыделяющих сборок, предназначенных для ядерно-энергетических реакторов.

«Визит во Францию продолжается. Запланированы встречи с представителями госорганов страны, а также посещение эксплуатирующейся и строящейся АЭС», отмечает ведомство.

Площадка Трикастин является промышленной площадкой, включающей в себя объекты ядерного топливного цикла и атомную электростанцию. Она расположен в нижней долине Роны, в самом сердце исторического региона Трикастин. Занимает площадь в 600 гектаров. Промышленная платформа Orano Tricastin, расположенная на данной площадке, включает все виды и этапы деятельности (конверсия, дефторирование и денитрация) и обогащение урана. Компания выполняет комплекс работ от разведки месторождений урана до его переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, приоритетной площадкой размещения АЭС в Узбекистане определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области республики. По межгосударственному договору, эту АЭС построит российский концерн «Росатом».