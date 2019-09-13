Чебоксары, , 19:42 — REGNUM В столице Чувашии на внеочередном городском заседании депутатов Чебоксар парламентарии проголосовали за досрочное лишение полномочий Алексея Никитина. Обсуждение проходило в закрытом режиме со ссылкой на то, что это могло бы повлечь разглашение персональных данных депутата.

На официальном сайте столичного собрания депутатов сообщается одной строкой о лишении полномочий члена фракции «Справедливая Россия» Алексея Никитина. Причины, которые стали основанием для досрочного прекращения полномочий, а также ход голосования не раскрывается.

Между тем известно, что депутаты решили разобраться с оппозиционером за закрытыми дверями, сославшись на то, что инкриминируемые ему сведения являются персональными данными парламентария и потому разглашению не подлежат.

В местной прессе отмечается, что лишению мандата предшествовала проверка, организованная управлением главы Чувашии по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции в части сведений о доходах депутата и членов его семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нарушения в сведениях о доходах и имуществе нарушения выявлены в декларациях у 25 депутатов из 43. То есть более половины парламентариев представили документы с нарушениями.

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