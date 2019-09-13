Цхинвал, , 19:42 — REGNUM В октябре в Южной Осетии начинается осенний призыв в вооруженные силы республики. 13 августа президент Анатолий Бибилов подписал соответствующий указ, сообщает ИА «Рес».

Глава государства поручил администрациям городов и районов обеспечить выполнение необходимых мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соответствии с указом президента Южной Осетии в августе в республике прошли военные сборы резервистов. Бибилов отметил, что сборы резервистов теперь будут проходить ежегодно.

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