Ташкент, , 19:40 — REGNUM В городе Гулистане (Узбекистан) 9−13 сентября состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной узбекско — казахстанской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.

«Стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации межгосударственной границы», говорится в сообщении.

В ходе встречи выполнено полевое обследование отдельных участков государственной границы, переговоры прошли в традиционной дружественной и конструктивной атмосфере, сообщает МИД.