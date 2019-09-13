Москва, , 19:09 — REGNUM Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Московской области, глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов. Об этом объявили 13 сентября на заседании центрального штаба движения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Кузнецов работал в «Единой России», в полпредстве в Центральном федеральном округе, в 2013 года был назначен заместителем председателя правительства Московской области, а в 2015 году главой администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Напомним, что до Кузнецова исполком ОНФ возглавлял Михаил Развожаев. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя.