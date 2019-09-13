село Большая Соснова, , 18:49 — REGNUM В Пермском крае Большесосновский районный суд вновь вернул на должность главы района Вячеслова Буркова, посчитав его отставку незаконной, сообщают СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 28 августа земсобрание отправило в отставку Вячеслава Буркова якобы из-за недобросовестного исполнения им своих обязанностей.

Примечательно, что суд уже во второй раз возвращает Буркова на должность главы муниципального образования. 7 июня 2019 года его уже увольняли. После полутора месяцев судебного рассмотрения дела Бурков вновь занял должность главы района.

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